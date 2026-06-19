中国・河南省漯河市の野生動物園が「クマの着ぐるみ役」の求人募集を出し、話題になっている。中国メディアの極目新聞が18日に伝えた。求人ポスターによると、仕事内容は「クマの着ぐるみを着て園内をあちこち動き回る」「来園者と大胆に触れ合う」の2つ。応募条件には「性別不問。18歳以上の健康な人！」「人間の言葉を話すのは厳禁。『ガオー』と鳴くだけでOK！」「性格がぶっ飛んでいるほど高評価。はっちゃけられる人、