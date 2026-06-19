暑い日に食べたい豚肉とショウガを使った「冷しゃぶサラダ」のレシピを紹介します。教えてくれたのはダイエットカウンセラーで料理研究家のおにゃさん。野菜がたっぷり入っているので、低カロリーでお腹いっぱいに。ダイエット中の方もぜひ試してみてください。暑い日にヘビロテしたい「冷しゃぶサラダ」蒸し暑さが続く梅雨の時季は、食欲が落ちがちなのに、体はしっかりエネルギーを必要としています。【写真】うま味の秘訣は3つ