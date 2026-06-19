暑い日に食べたい豚肉とショウガを使った「冷しゃぶサラダ」のレシピを紹介します。教えてくれたのはダイエットカウンセラーで料理研究家のおにゃさん。野菜がたっぷり入っているので、低カロリーでお腹いっぱいに。ダイエット中の方もぜひ試してみてください。

暑い日にヘビロテしたい「冷しゃぶサラダ」

蒸し暑さが続く梅雨の時季は、食欲が落ちがちなのに、体はしっかりエネルギーを必要としています。

【写真】うま味の秘訣は3つの薬味！

そこでおすすめしたいのが、豚肉を使った冷しゃぶサラダ。

野菜をたっぷり食べられるので、ひと皿でおなかを満たしてくれます。ダイエット中でも罪悪感なく食べられるのが、個人的にとても気に入っているところ。豚肉の脂はゆでることで落ちるので、揚げたり炒めたりするより、すっきりいただけます。

タレはポン酢ベースにゴマ油とショウガをプラス。さっぱりしているのにコクがあって、薬味の香りと相まって、食欲を引き出してくれます。

豚肉はゆでたあとに粗熱を取るだけなので、火を使う工程が短く、キッチンにいる時間を最小限にできるのも夏にはありがたい。梅雨から夏にかけて、ヘビロテしたいレシピです。

「冷しゃぶサラダ」のレシピを紹介

青ジソ、ミョウガ、細ネギ、この3つを組み合わせるだけで、香りが立って、食卓がぐっと華やぎます。体の中からすっきりしたいときにも、ぴったりのひと皿です。

●冷しゃぶサラダ

【材料（2人分）】

●つくり方

豚肉（切り落とし・お好みのもの） 200g サニーレタス 2枚 ミョウガ 2本 青ジソ 5枚 細ネギ 1本 いりゴマ（白） 少々 タレ［ポン酢大さじ3 ゴマ油大さじ1 ショウガ（すりおろし）小さじ1／2］

（1） ミョウガは輪切り、青ジソはせん切り、細ネギは小口切りにする。

（2） レタスは食べやすい大きさにちぎり、5分ほど冷水にさらす。タレの材料を混ぜ合わせておく。

（3） 鍋にお湯を沸かし、豚肉を加えて弱火で加熱し、火がとおったらザルに上げて粗熱を取る。

（4） 器にしっかり水気をきったレタス、豚肉の順に盛りつけ、（1）といりゴマをのせてタレをかける。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう