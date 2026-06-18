（ジュネーブ中央社）スイスのビジネススクール、IMD（国際経営開発研究所）が18日に発表した2026年版「世界競争力ランキング」で、台湾は前年より順位を二つ上げ、歴代最高の4位となった。国内総生産（GDP）と輸出の大きな成長に加え、過去約10年にわたる制度の安定性が順位を押し上げた。ランキングは主要70カ国・地域を対象とし、「経済実績」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の四分野で評価した。スイス・チ