エティハド航空は、東京/成田〜アブダビ線にエアバスA380型機の投入を開始した。同社のA380型機が日本路線に就航するのは初めて。初便となった現地時間6月17日発のEY800便（機体記号：A6-API）は18日午後、成田空港に到着した。A380型機は、「ザ・レジデンス」3室、ファーストクラス9席、ビジネスクラス70席、エコノミークラス405席を備える。最上級クラスに位置付けられるザ・レジデンスは、リビングルーム、ベッドルーム、専用バ