福岡国際空港は、仁川国際空港公社と連携し、福岡発ソウル/仁川経由の海外渡航者向け乗り継ぎ特典キャンペーンを6月15日から2027年3月31日まで実施する。対象旅程は、福岡空港から仁川空港を経由して韓国以外の国や地域へ向かう旅程で、復路は福岡空港に戻る必要がある。仁川空港で受け取れる「WOWPASS」2万ウォン分と、福岡空港国際線立体駐車場で使える24時間無料サービス券を提供する。WOWPASS特典は先着2,500名、駐車場特典は