福岡国際空港は、仁川国際空港公社と連携し、福岡発ソウル/仁川経由の海外渡航者向け乗り継ぎ特典キャンペーンを6月15日から2027年3月31日まで実施する。

対象旅程は、福岡空港から仁川空港を経由して韓国以外の国や地域へ向かう旅程で、復路は福岡空港に戻る必要がある。仁川空港で受け取れる「WOWPASS」2万ウォン分と、福岡空港国際線立体駐車場で使える24時間無料サービス券を提供する。WOWPASS特典は先着2,500名、駐車場特典は先着1,000枚。いずれも予定枚数に達し次第終了する。

WOWPASSは、6月15日から2027年3月31日まで提供する。仁川国際空港内のトランジットカウンター8か所で配布しており、受取時間は午前7時から午後4時まで（一部カウンターは午前9時から午後8時まで）。提供期間は6月15日から、なくなり次第終了。

駐車場サービス券は、6月20日から2027年3月31日まで提供する。出発日の5営業日前までの事前申し込みが必要。上限枚数は1件の申し込みにつき最大9枚。サービス券は福岡空港国際線旅客ターミナル1階の福岡空港国際観光案内所で受け取ることができ、駐車2日目以降の料金に充当できる。初日の24時間分と11日目以降の駐車料金は利用者負担となる。