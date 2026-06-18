MATCH 22グループL第1戦2026年6月18日 5:00キックオフ（会場：ダラススタジアム）イングランド 4-2 クロアチアグループLも初戦からグループリーグ屈指の好カードが実現。優勝候補のひとつと目されるイングランド代表と、ロシア大会準優勝、カタール大会3位と近年のW杯で抜群の成績を残してきたクロアチア代表が相見えた。注目すべきは、やはり両国の10番を背負うジュード・ベリンガムとルカ・モドリッチによる、中盤の新旧レアル