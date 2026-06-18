ゴールボール男子日本代表の、いばらの道が始まった。その先に、どんな未来が待っているのだろうか。中国・杭州で開催された「2026 IBSA ゴールボール世界選手権」。パリ2024パラリンピック金メダリストとして今大会に臨んだ男子日本代表は４位に終わり、上位２チームに与えられるロサンゼルス2028パラリンピックの“最初の出場枠”を、あと一歩のところで逃した。４位で大会を終えたゴールボール男子日本代表「準々決勝の壁」を突