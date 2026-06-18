パナソニックの電動自転車の中でも、BMXライクなストリート感で人気を集めている「EZ」。そのルーツとなったBEAMSとのコラボモデル「BP01」が「BP01／EZ LIMITED」（15万7000円）として復刻！さらに、その後継機となる現行モデルの「BP02」には、限定仕様の「BP02 LIMITED」（17万3000円）が新たに登場します。今回のコラボは、BEAMS創業50周年を記念した第3弾。そもそもの始まりは、BEAMS創業30周年の2006年（発売は2007年）に