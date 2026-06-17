記憶へ刻まれる威厳に満ちた走り少し離れた場所からでも、優美なショルダーラインに魅了される。1km走らずとも、ボンネットのフライングレディが導く、威厳に満ちた走りが記憶へ刻まれる。【画像】若き技術者が高めるロールスの魅力ハルシオン・コーニッシュEV化されるクラシックたち全139枚ロールス・ロイス・コーニッシュ・コンバーチブルのベースになった、シルバーシャドーを前回運転したのは、既に30年ほど前。その時は