エヴァートンはイングランド代表DFジョン・ストーンズの獲得に近づいているようだ。英『SportsBoom』や英『GIVEMESPORT』が報じている。現在32歳のストーンズはバーンズリーでプロキャリアをスタートさせた後、2013年冬にエヴァートンへ移籍し、2016年夏にマンチェスター・シティへのステップアップを遂げた。シティでは怪我に悩まされることも多かったが、ストーンズはペップ・グアルディオラの下でクラブの黄金時代を築くことに