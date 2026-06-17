【週刊少年マガジン 2026年29号】 6月17日発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年29号」を6月17日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号は「ブルーロック日本応援号」と題し、表紙と巻頭カラーに「ブルーロック」が登場。サッカー日本代表