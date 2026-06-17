記憶力ではなく、思考力、判断力、表現力を養う教育を ─北畑さんは経済産業事務次官を退官した後、近年は教育改革にも尽力しています。人口減少・少子化の時代を迎えて、今後の大学教育はどうあるべきだと考えますか。 北畑文部科学省は2020年に大学入試改革を行い、マークシート式の大学入試センター試験を改める方針でした。国語はもとより、数学にまで記述式問題を導入し、英