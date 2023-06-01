【Amazon：LG ノートPC セール】 セール期間：6月17日0時～6月22日23時59分 「LG gram 17 17Z90TL-GU98J 2025年モデル」 Amazonにて、LGのノートPCがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。 期間中は、17インチという大画面でありながら薄さ16.8mm、質量1,389gの軽さを実現した「LG gram 17 17Z90TL-GU98J 2025年モデル