【Amazon：LG ノートPC セール】 セール期間：6月17日0時～6月22日23時59分

「LG gram 17 17Z90TL-GU98J 2025年モデル」

Amazonにて、LGのノートPCがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。

期間中は、17インチという大画面でありながら薄さ16.8mm、質量1,389gの軽さを実現した「LG gram 17 17Z90TL-GU98J 2025年モデル」やインテル Core Ultra 7 プロセッサー 355を搭載した「LG gram Pro 16Z90U-GU88J 2026年モデル」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LG gram 17 17Z90TL-GU98J 2025年モデル

17インチの高解像度大画面モデルでありながら1,389gの軽さを実現。CPUにはインテル Core Ultra 9 プロセッサー 288Vを搭載し、次世代AI PC「Copilot+ PC」の条件を満たす高いパフォーマンスを発揮する。

【製品仕様】

●プロセッサー：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 288V

・動作周波数：Pコア3.3GHz/LPEコア3.3GHz(最大Pコア5.1GHz/LPEコア3.7GHz)

・プロセッサー仕様：8コア(4P/4LPE) / 8スレッド L3キャッシュ 12MB

●グラフィックアクセラレーター：インテル Arc グラフィックス 140V

●メモリ：32GB(プロセッサー内蔵 LPDDR5X 8533MHz / 増設不可)

●記憶装置：NVMe 1TB(PCIe4.0x4､空きスロット(M.2 2280)×1)

●ディスプレイ

・ディスプレイタイプ：17.0型(IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)

・解像度：2,560×1,600(WQXGA)

・表示色(色域)：約1,677万色(8bit / DCI-P3 99%)

LG gram Pro 16Z90U-GU88J 2026年モデル

軽量・堅牢ボディに Copilot + PC の処理性能と大画面 2,560×1,600(16:10) 高精細ディスプレイ（IPS）、長時間バッテリー、デュアルファン、充実のインターフェースを備え、機動力と実用性を磨き上げた「LG gram Pro」2026年モデル。

【製品仕様】

●プロセッサー：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355

・動作周波数：Pコア2.3GHz/LPEコア1.7GHz(最大Pコア4.7GHz/LPEコア3.5GHz)

・プロセッサー仕様：8コア(4P/4LPE) / 8スレッド キャッシュ 12MB

●グラフィックアクセラレーター：Intel Graphics

●メモリ：32GB(デュアルチャネル LPDDR5X 7467MHz / 増設不可)

●記憶装置：NVMe 1TB(PCIe4.0､空きスロット(M.2 )×1)

●ディスプレイ

・ディスプレイタイプ：16.0型(IPS液晶 縦横比16:10 アンチグレア)

・解像度：2,560×1,600(WQXGA)

・表示色(色域)：約1,677万色(8bit / DCI-P3 99%)