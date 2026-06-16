願い事を書き、紐を結び、 自分だけの特別なお守りを仕立てる時間 東名高速道路岡崎ICから10分ほど、岡崎市藤川町にある『一畑山薬師寺』。 厄除けや車のお祓い、病気平癒のご祈祷で知られるこのお寺で話題を集めているのが「お守りづくり体験」です。 2025年12月にスタートしてから、全国からファンが訪れる人気企画に成長しました。 そんな「お守りづくり体験」に6月17日(水)から新しいお守り袋として「レӦ