願い事を書き、紐を結び、

自分だけの特別なお守りを仕立てる時間

東名高速道路岡崎ICから10分ほど、岡崎市藤川町にある『一畑山薬師寺』。

厄除けや車のお祓い、病気平癒のご祈祷で知られるこのお寺で話題を集めているのが「お守りづくり体験」です。

2025年12月にスタートしてから、全国からファンが訪れる人気企画に成長しました。

そんな「お守りづくり体験」に6月17日(水)から新しいお守り袋として「レースデザイン」が加わります。

繊細なレース模様と花柄をあしらった、優しい雰囲気のデザインです。反響の大きさから生まれた新作とあって、期待は高まるばかり。

体験の流れはとてもシンプルです。

①まず願い事を願い紙に書きます。

②次にご本尊様をお守りに納め、組み紐できゅっと結ぶ。

③最後にお参りをして、お守りに魂を込める「性入れ」という儀式を行えば完成です。

できたお守りを受け取るだけでなく、全ての工程を自分の手で行うからこそ、願いへの想いを改めて見つめ直せる時間になるでしょう。

大きな反響を受けて誕生した

繊細な花柄が光るレースデザイン

新登場のレースデザインは、複数のカラーから選べるのも嬉しいポイント。

スケルトン素材を採用しているため、お気に入りのシールやカードを入れてアレンジすることもできます。

見た目にも愛着が持てる、自分だけのお守りに仕上がりそうです。

体験の魅力は大きく3つあります。

ひとつはデザインの自由度。

お守り袋、組み紐、願い紙のデザインや色を自由に組み合わせられるので、誰とも被らない一点もののお守りが完成します。

次に手軽さ。マニュアルに沿って進めるだけなので、世代問わず気軽に参加できます。

もうひとつはお寺という厳かな空間ならではの体験。

香炉の煙にお守りをくぐらせてお参りすることで、願いに強い想いを込められます。

参加費や受付時間など

気になる開催情報をCHECK

参加費は1,500円。ご祈祷と御霊泉券付きのプランなら2,500円で、お祓いとセットで楽しむこともできます。

受付時間内であれば予約不要。

受付で「お守りづくり体験」を希望することを伝えるだけで、すぐに案内してもらえる気軽さも魅力です。

仕事にプライベートに色々と忙しい毎日の中で、自分の願いとじっくり向き合う時間はなかなか取れないもの。

お参りのついでに立ち寄って、家族や友人と一緒にものづくりを楽しむのも良さそうです。

『一畑山薬師寺』は千年先も誰もが安心して幸せに過ごせるようにという願いのもと、地域への貢献を続けてきたお寺。

岡崎本堂と名古屋別院の両方で体験できるので、おでかけの予定に合わせて選んでみてください。

お守りづくり体験

【開催期間】

6/17(水)～随時実施

【受付時間】

9:00～16:30

※ご祈祷付きプラン～15:30

【参加費】

1,500円(ご祈祷・御霊泉券付きは2,500円)

【申込方法】

予約不要

受付時間内にスタッフへ直接申し出

【会場①】

一畑山薬師寺 岡崎本堂

愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

⇒MAP

【会場②】

一畑山薬師寺 名古屋別院

名古屋市千種区春岡1-30-9

⇒MAP

【公式HP】

https://ichihatasan.or.jp/