不動産投資会社選びが重要な理由 不動産投資は、物件を購入して終わりではなく、中長期にわたって続く投資です。購入後、入居者募集から家賃徴収、適切な賃料の設定、設備のメンテナンス、税理士の紹介、ときに金融機関の見直し、将来的な売却まで、関わる人も多く、やるべきことも多岐にわたります。 不動産投資会社選びが重要といえる主な理由は、以下のとおりです。 物件売買時にかかる費用が不動産投資会社によって