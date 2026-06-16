「短い時間の中でどれだけ印象に残れるかが勝負」――水沢林太郎が、FOD SHORT『BACK TO THE STORIES』での演技により、「第2回アジアショートドラマアワード」で最優秀俳優賞を受賞。自身初の受賞に、喜びを語った。水沢林太郎○『BACK TO THE STORIES』での演技が評価水沢は、フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」で配信中のオリジナルショートドラマ『BACK TO THE STORIES』での透明感のある繊細な演技が