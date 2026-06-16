Uber Eatsは6月15日、長野県軽井沢町と静岡県伊東市において新たにサービスの提供を開始した。長野県軽井沢町と静岡県伊東市でサービス開始両エリアは国内屈指のリゾート地であり、移住先としても人気が高い。広域に住宅地や別荘地が点在する軽井沢町では利便性の向上を、高齢化が進む伊東市では日常生活を支えるサービスとして、地域住民や観光客に食を楽しめる新たな選択肢を提供する。サービス新規開始エリア長野県：軽井沢町