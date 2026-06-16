Uber Eats、移住先として人気を集める長野県軽井沢町と静岡県伊東市でサービスを開始
Uber Eatsは6月15日、長野県軽井沢町と静岡県伊東市において新たにサービスの提供を開始した。
長野県軽井沢町と静岡県伊東市でサービス開始
両エリアは国内屈指のリゾート地であり、移住先としても人気が高い。広域に住宅地や別荘地が点在する軽井沢町では利便性の向上を、高齢化が進む伊東市では日常生活を支えるサービスとして、地域住民や観光客に食を楽しめる新たな選択肢を提供する。
サービス新規開始エリア 長野県：軽井沢町
サービス新規開始エリア 静岡県：伊東市
サービス開始を記念し、対象エリアの初回利用者を対象とした特典を用意した。アプリでプロモーションコード「2026HELLO」を入力すると、初回2回までの注文でそれぞれ最大2,500円の割引が適用される。
長野県軽井沢町と静岡県伊東市でサービス開始
両エリアは国内屈指のリゾート地であり、移住先としても人気が高い。広域に住宅地や別荘地が点在する軽井沢町では利便性の向上を、高齢化が進む伊東市では日常生活を支えるサービスとして、地域住民や観光客に食を楽しめる新たな選択肢を提供する。
サービス新規開始エリア 長野県：軽井沢町
サービス新規開始エリア 静岡県：伊東市
サービス開始を記念し、対象エリアの初回利用者を対象とした特典を用意した。アプリでプロモーションコード「2026HELLO」を入力すると、初回2回までの注文でそれぞれ最大2,500円の割引が適用される。