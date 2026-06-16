大分市で入院中の幼児から腸管出血性大腸菌「O157」が検出され、市は感染への注意を呼びかけています。 【写真を見る】入院中の女児がO157に感染発熱や下痢の症状原因は不明大分 大分市保健所によりますと、市内に住む幼児の女の子が、6月9日から発熱や下痢の症状を訴え、その後、血便が出たため、市内の病院に入院しました。 検査の結果、腸管出血性大腸菌感染症「O157」の感染が確認され、現在も入院中です。感染の原因