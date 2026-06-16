韓国の4人組アイドルグループ「aespa（エスパ）」のウィンターさん（25）とカリナさん（26）が、2026年6月12日（日本時間）にインスタグラムを更新。一緒にワールドカップ（W杯）を観戦したことを明かした。「もっとも胸が高鳴った瞬間の一つでした」ワールドカップ（W杯）北中米大会グループA第1節が6月12日、メキシコ・グアダラハラで行われ、韓国代表がチェコ代表を2-1で下した。ウィンターさんとカリナさんは、この試合を現地