ウクライナの戦場で、ロシアと北朝鮮の軍事協力の新たな姿が浮かび上がった。今月、ウクライナ国家警察の特殊部隊「ヒジャク（捕食者）旅団」が、北朝鮮製のロケット発射機を搭載した無人地上車両（UGV）を発見し、FPVドローンによって破壊したと発表したのだ。無人地上車両は、いわば「地上を走るドローン」である。兵士が乗り込むことなく遠隔操作で移動し、物資輸送や負傷兵の搬送、地雷除去などを行う。武器を搭載すれば、「無