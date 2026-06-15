6月以降は気温や湿度が上がるため、就寝中に寝苦しく感じることがあります。そんな中、夏に快適に眠るコツについて、寝具メーカーの西川の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】知らなかった…これが眠りを妨げる“NG行為”です！公式アカウントは「梅雨や夏の寝苦しさ、実は寝具と寝室環境を見直すだけで変わるかもしれません」と投稿。主な快眠のコツについて、次のように紹介しています。（1）寝室の温