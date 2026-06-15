物語コーポレーションが展開する丸源ラーメンは6月26日から、「25周年特別企画」の1つめの企画として、「お値段そのまま‼︎増量キャンペーン」を開催する。お値段そのまま‼︎増量キャンペーン創業25周年の感謝を込め、期間中4回にわたり人気商品を増量する。開催期間は6月26日〜7月20日まで。○チャーシュー1枚サービス6月26日〜6月29日は、チャーシューを1枚サービスする。対象商品は、「熟成醤油ラーメ