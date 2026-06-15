郵便局員が利用客らに対し「特殊詐欺の対策アプリ」を紹介するキャンペーンが、6月15日に小松島市で行われました。このキャンペーンは、特殊詐欺の対策アプリを普及させようと、小松島警察署とその管内にある13の郵便局が合同で行いました。郵便局員らは利用客一人ひとりに声をかけて、詐欺の疑いがある着信を遮断する、スマートフォンの対策アプリを紹介しました。アプリは警察庁が推奨しているもので、過去に