三井不動産レジデンシャルは6月13日、新築分譲マンション「パークホームズ船橋」の第1期事前案内会を開始した。パークホームズ船橋 外観完成イメージ同物件は地上15階建て、総戸数121戸の内廊下設計を採用した分譲マンション。第1期の販売開始は2026年7月下旬を予定している。JR中央・総武線「船橋」駅から徒歩4分、京成本線「京成船橋」駅から徒歩2分の場所に立地。「船橋」駅は、「東京」駅まで26分、「新橋」駅まで30分、「品川