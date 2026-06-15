大谷のファウルが相手ベンチを直撃【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）大谷翔平投手の打席で起きた“ハプニング”に敵地が騒然となった。ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でホワイトソックスと対戦。7回、大谷が放ったファウルが相手ベンチ方向へ。直撃の可能性もあった強烈な打球に、ベンチにいた村上宗隆内野手が驚きのリアクションを見せた。7回1死で迎えた大谷の第4打席、相手右腕が投じた4