■1990年代のIT革命を牽引したインテル米国の半導体大手エヌビディアは、個人が持つPCで人工知能（AI）を動かすことができるように開発した、パソコン向け新型半導体「RTXスパーク」を発表した。このチップは、マイクロソフトの基本ソフト（OS）のウィンドウズに対応している。ということは、RTXスパークを搭載しているPC上で、私たちが好きなようにAIを操作できるようになる。その威力は大きい。今後、RTXは既存のパソコンの常識