きょう15日に第9話が放送されるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)で、都知事選への出馬を表明した日山流星を演じる松下洸平。尊敬する鈴木亮平から届いた反響を明かした。松下洸平○鈴木亮平から「おもしろい」と連絡前回放送された第8話では、あかりの選挙事務所を訪れた“謎の女性”の正体が、人気声優・白鳥光留(日高のり子)であることが明らかに。光留が打ち明けた“声を出せなくなった理由”