白内障とは？どんなことが原因で起こる 白内障は水晶体と呼ばれる眼球内の構造が変性して白く濁ることによって起こります。 どんな犬でも起こり得る白内障ですが、どんなことが原因で白内障になるのでしょうか。 遺伝的な要因 多くの場合が遺伝的な要因によって白内障を発症します。 そのため、遺伝的な要因が関連している場合、若齢で発症が発覚する場合が多く、特定の犬種では若年性の白内障が起こりやすい