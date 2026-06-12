腹はくくった。グループリーグ初戦となるオランダ戦の3日前にMF遠藤航の離脱が決定。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は「もちろん悲しい」と神妙な表情を浮かべながらも、「ボランチで行くと思っています」と、遠藤の抜けた穴を埋める覚悟を口にした。遠藤に代わる追加招集はFW町野修斗。ボランチを本職とする選手がMF鎌田大地、MF佐野海舟、MF田中碧の3人となったことで、メッセージは明らかだった。森保一監督とは「特に話