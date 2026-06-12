北中米Ｗ杯に臨む日本代表主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が電撃離脱したことに日本代表ＯＢも衝撃を受けている。日本サッカー協会は１２日、遠藤が負傷により離脱し、ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集したと発表した。この日の開会式の様子がＮＨＫで中継され、解説として出演した元日本代表ＭＦの福西崇史氏と前園真聖氏は遠藤の離脱について言及。福西氏は「残念ですね。（５月３１日の壮行試合）アイスランド戦に