球団発表ドジャースは11日（日本時間12日）、ウィル・スミス捕手を首の炎症により10日間の負傷者リスト（IL）に入れ、チャッキー・ロビンソン捕手を昇格させた。スミスのILは8日（同9日）に遡って適用される。6日（同7日）から首の違和感を訴えて4戦連続で欠場となっており、10日（同11日）の試合後にロバーツ監督がIL入りを明言していた。31歳のロビンソンは今季3Aで打率.260、2本塁打18打点。ドジャースには昨年加入。メジ