【ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 第1弾：6月12日～6月18日 第2弾：6月19日～6月25日 第3弾：6月26日～ 価格： 510円～（税込） 日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシ&#12540