日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を6月12日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は510円（税込）より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」に続いて、今月は新たなハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が登場する。今回は久しぶりに1シリーズのみの展開となっており、第1弾は6月12日から6月18日まで、第2弾は6月19日から6月25日まで展開され、各弾6種類の合計12種類が用意されている。また、6月26日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた！」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことができたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

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本稿でご紹介するハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂とイルミネーションによる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」をモチーフにしたおもちゃだ。マリオやヨッシー、ピーチ姫にクッパなど、おなじみの面々に加えて、映画のシーンを思い浮かべられるようなキャラクターたちもラインナップされている。

映画を観た後でマクドナルドで食事を楽しみつつ、マリオたちのおもちゃも手に入れられるのはうれしいところだ。ハッピーセットとしては1種類のみの展開だが、このハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」だけで12種類も用意されているため、かなり集めがいのあるボリュームとなっている。

今回のおもちゃが入っている箱はハテナブロックがモチーフとなっている

形を変えて飾れる12種類のおもちゃが登場

今回のハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」では、第1弾と第2弾合わせて合計12種類のおもちゃが展開される。第1弾では、「マリオ」、「ヨッシー」、「カエルルイージ」、「クッパJr.」、「ロゼッタ」、「キャサリン」の6種類のおもちゃが登場する。

それに続く第2弾では、「キノピオ」、「ピーチ姫」、「クッパ」、「ファイアマリオ」、「ワンダークッパJr.」、「チコ」の6種類のおもちゃがラインナップされている。今回はおもちゃ袋ではなく、おもちゃ箱となっており、第1弾が赤で第2弾は青だ。

こちらが第1弾（6月12日～6月18日）のハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に登場するおもちゃ。写真左下から「マリオ」、「クッパJr.」、「キャサリン」。写真左中央から「カエルルイージ」、「ロゼッタ」。写真左上が「ヨッシー」

こちらが第2弾（6月19日～6月25日）のハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に登場するおもちゃ。写真左下から「キノピオ」、「ファイアマリオ」、「クッパ」。写真左中央から「ピーチ姫」、「チコ」。写真左上が「ワンダークッパJr.」だ

こちらが今回のおもちゃ箱。第1弾が赤で第2弾が青だ

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」には「想像力、図形・空間の認識、社会性・感情」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。おもちゃに触れながら、映画の中で繰り広げられていたストーリーを思い浮かべて、自分だけの物語を考えることで、想像の世界が広がっていく。

また今回のおもちゃはフィギュアとして飾るだけではなく、キーホルダーとして鞄などにも取り付けられるアクセサリーとしても楽しめるようになっているが、こうした立体フィギュアを手に取って動かしたり、様々な角度から眺めて物語をイメージすることで、図形や空間の認識も高めてくれるのである。

それらに加えて、マリオやピーチ姫などのキャラクターになりきるごっこ遊びをしながら、それぞれの登場人物の役割や気持ちを考えることは、子どもたちの社会性や感情を豊かに育むことにも繋がるのである。

外箱はハテナブロックのデザインになっている

2種類の形態にできる

星形の部分は指で広げてカバンなどに付けられる

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※各おもちゃは数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。

※おもちゃはお選びいただけません。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。