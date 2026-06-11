クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第74回目・75回目のゲストは、パン料理家・吉永麻衣子さんです。 大人気絵本『パンどろぼう』のレシピ本も手がけたパン料理家・吉永麻衣子さんですが、2年間レシピ本が出せなかった時期があったといいます。SNSに「タイパ