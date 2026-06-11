吉永麻衣子『パンどろぼう』に挑む。フライパンパン誕生の裏側も

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第74回目・75回目のゲストは、パン料理家・吉永麻衣子さんです。

大人気絵本『パンどろぼう』のレシピ本も手がけたパン料理家・吉永麻衣子さんですが、2年間レシピ本が出せなかった時期があったといいます。SNSに「タイパ」という言葉があふれる中で自信を失い、悩み続けた末にたどり着いたのが、フライパンパンでした。『パンどろぼう』の舞台裏やフライパンパンが生まれた経緯を、クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」で語ってくれました。

「やります、やります」大人気絵本『パンどろぼう』レシピ本、その舞台裏





本屋に行けば、必ずと言っていいほど目に入る大人気絵本『パンどろぼう』。2022年に発売されたこの絵本のレシピ本を手がけたのが吉永さんです。オファーのメールには絵本のタイトルは書かれていませんでしたが、出版社の名前を見た瞬間に直感が働いたといいます。

「この出版社はもしかして……？みたいな感じで『やります、やります』と返信しました」

案の定、絵本の正体が『パンどろぼう』だと判明。絵本を1ページずつくまなく広げ、登場するパンをすべて書き出し、どれを選ぶかを考える作業が「本当に幸せだった」と振り返ります。

ただ、絵本である以上、パンの中身まで設定されていないものも多く、作者の柴田ケイコさんにZOOMで確認を取ることに。

例えばウサギが持っているパンの中身。「これはイチゴジャムですか」と勝手に決めるわけにもいかず、読者それぞれのイメージを壊さないよう、細かい設定を一つひとつ確認しながらレシピを組み立てていきました。

緊張の場面もありました。シリーズに登場するクマのキャラクターは、目の角度に細かいこだわりがあります。「にっこりしちゃダメ」で「すんっ」とした表情でなければならず、目の角度が正しく再現できているか、撮影のたびに確認を重ねたそうです。

「今まで散々フライパンパンだとか、スティックパンだとか、好きなことやってきたけど、この時はすごい緊張感があって。でも、すごく楽しかったです」

「このままでいいのかな」タイパブームに揺れた2年とフライパンパンの誕生

実は吉永さんには、2年間、本が出せなかった時期があるといいます。それはSNSに「タイパ」という言葉があふれ始めた頃のことです。

「私のレシピは、作業自体は5分とかですけど、冷蔵庫で8時間寝かせたりとかするので、材料から焼き上がりまで、下手すると24時間とかかかっちゃうんですよね。タイパの流れの中で、本当に求められてるのかわからなくなってしまいました」





悩み続ける中で、吉永さんは「自分に素直にやってみよう」と決めます。今の自分の生活を改めて考えた時に浮かんだのが、「1時間後に子どもたちが帰ってくるから、焼きたてのパンをおやつにしてあげたい」という場面でした。そこからたどり着いたのが、フライパン1つで60分のパン作りです。

「反響の良かったものをブラッシュアップし続ける中で、だんだん自信がついてきました。子どもも喜んで食べてくれるし、作ってくださった方も喜んでくれる。それがわかって、いよいよ本にしたいと思い始めました」





こうして生まれたのが、最新刊『がんばらなくても、絶対おいしい！フライパンパン』だったのです。

200人の講師と目指す、各家庭の朝に焼きたてのパンを

著書24冊、約6000人が取得したレシピ資格、全国約200名の講師。それだけの実績を積み上げても、吉永さんに満足している様子はありません。

「できれば死ぬまでに、各家庭で朝、焼きたてのパンを楽しんでいる光景を見たいと思った時に、間に合うのか？と思い始めたら、何ができるんだろうって。ちょっと焦ってきています」

「今後やってみたいことは？」と聞かれた吉永さんは、ただ1つだけ、見届けたいものがあるといいます。

「やっぱりパン作りがそれなりに広まった世の中を見てみたいなと思うので。そこまでは頑張り続けるかな」

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【ゲスト】





第74回・第75回（4月24日・5月1日配信） 吉永麻衣子さん

株式会社ミンナ、⁠日々のパン⁠代表講師。3兄弟の母。大学卒業後、一般企業に就職。退職後、専門学校講師、カフェキッチン、日本ヴォーグ社ハッピークッキングの立ち上げなど経験。2009年自宅でのパン教室「クッキングスタジオminna」をスタート。「ごはんを炊くような気持ちで、パン作りを楽しんでほしい」という想いのもと、忙しい人でも毎日焼ける「⁠おうちパン⁠」を考案し大好評に。2022年「日々のパン」を立ち上げ、簡単なパン作りを通して「驚き」と「感動」を世界中に伝える”というビジョンのもと全国約200名の講師とともに活動中。全国各地への出張パン教室の他、企業や雑誌へのレシピ提供、書籍出版、⁠YouTube⁠、⁠Instagram⁠、オンライン講座など広く活動中。子育てをしながら、簡単にできるパンレシピを作り続け24冊のレシピ本を出版。著書⁠『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』⁠（KADOKAWA）、⁠『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』⁠（KADOKAWA)の2作品が「料理レシピ本大賞」子どもの本部門受賞。最新刊⁠『がんばらなくても、絶対おいしい！フライパンパン』⁠（主婦の友社）

HP：https://hibinopan.jp/



YouTube：https://www.youtube.com/@hibinopan



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Instagram：@maiko_y

【パーソナリティ】





クックパッド株式会社 小竹貴子

料理愛好家・料理の楽しみ共創室 室長。創業期から参画し、初代編集長としてメディアづくりに携わる。現在は、料理家や生産者といった食のつくり手の声を届ける活動を行っている。「日経ウーマンオブザイヤー2010」受賞。プロの技術や食材の背景にある物語を、暮らしに馴染む言葉で伝えることをライフワークに、生活者の目線で食の楽しさを探求している。

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