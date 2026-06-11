本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。 YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【要注意】暗号資産が貯まるクレカが増加中！おすすめしない理由3選（バイナンスジャパンカード/ビットフライヤークレジットカード/SBI VISAクリプトカード/Zaifカード/エポスクリプトカード PR」と題した動画を公開した。動画では、最近増えつつある「暗号資産が貯まるクレジットカード」5