アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが10日、東京ガーデンシアターで開催された「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」（ACF）2日目のアーティストライブに出演した。 ACFは、日本と韓国を軸に音楽やファッションを通じてアジア諸国との文化交流や友好を深めることを目的とした国際的な大型イベント。FRUITS ZIPPERは、1日目に行われた「ASIA CULTURE AWARログインして続きを読むThe post FRUITS ZIPPER、「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」に出