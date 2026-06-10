テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』がクランクアップを迎え、主演の鈴木京香、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一の“6係メンバー”よりコメントが到着した。 参考：竹財輝之助が放つ“危うさ”の引力『タミ恋』『鬼女の棲む家』など引っ張りだこのワケ 2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が