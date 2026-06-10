大分市の寺で初夏を告げる珍しい南米の花「ジャカランダ」が見頃を迎えています。 【写真を見る】南米の花「ジャカランダ」が寺に咲く高さ10メートル例年より1週間早く開花大分 （岩本春華記者）「こちらの寺ではジャカランダという花が咲いています。3階建ての高さにまで成長して可憐な花を咲かせていて、この時期ならではの光景が楽しめます」 見上げると大きく広がる紫の花びら。大分市勢家町にある威徳寺の境内