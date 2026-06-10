ベルファストで燃える車両を見つめる人々＝9日/Peter Morrison/APロンドン（CNN）英北アイルランドの中心都市ベルファストで起きた刃物による襲撃事件に関連して30歳の男が殺人未遂容疑で逮捕されたことを受け、ベルファストや首都ロンドンなど各地に暴動が広がっている。ベルファストでは9日夕、覆面姿の集団が市内各地でバスや車、バリケードに放火した。CNNが位置情報を特定した映像によると、近隣のニュータウンアビーやキルキ