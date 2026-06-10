9日午後、三種町鵜川の倉庫で、女性がフォークリフトと壁に挟まれて大けがをしました。能代警察署の調べによりますと9日午後3時15分ごろ三種町鵜川の倉庫の中で、83歳の女性がバックしようとしたフォークリフトと倉庫の壁との間に挟まれました。この事故で女性は両足の骨を折る大けがをしました。フォークリフトを運転していた84歳の男性にけがはありませんでした。男性は業務中だったということで、警察が事故