球団が発表楽天が10日、三木肇監督の休養を発表した。10日の巨人戦からは塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務める。楽天は9日の巨人戦に敗れて4連敗。借金は15で、5位ロッテに7ゲーム差をつけられてパ・リーグ最下位となっている。楽天は「三木監督との双方協議により、同氏は休養し、監督代行として塩川達也ヘッドコーチが務めることで合意いたしましたのでお知らせいたします」と発表した。（Full-Count編集部）