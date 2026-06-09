「弁当を注文する」以外の電話をしたいと言われた！【漫画】本編を読むX(Twitter)で｢展開が気になりすぎる！｣と話題になりツイバズもした、コマkomaさん(@watagashi4)の『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』を紹介する。コマkomaさんはきみねさんのWeb小説『雨の日と月曜日』のコミカライズ｢外伝編｣も連載中であり、先の見えない展開で人気を集めている。■お弁当が繋いだ顔の知らない2人の恋123工事現