6⽉5⽇、7⽇に埼⽟・ベルーナドームで開催された、SHINeeの約2年ぶりとなるドーム公演「-The Trilogy I - 2026 SHINee World VII : [THE INVERT] in JAPAN」。5⽉29⽇から3⽇間、韓国・ソウルで開催されたのに続く公演だが、メンバー4⼈で⽇本のステージに⽴つのは実に8年ぶり。気づけば⻑い時間が経っていたが、そんな空⽩の時間をも瞬く間に埋めてしま