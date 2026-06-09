毎日のお弁当づくり、最初はがんばっていたけれど、息ぎれし始めたという人も多いのでは？夫と大学生の息子の3人家族の整理収納アドバイザー、井手本亜紀さんは、お弁当づくりをラクに続けるため、容器や食材の収納を工夫したところ、毎日の負担が軽減したそう。今回、井手本さんがやってよかった「お弁当づくりをラクにする方法」を教えてもらいました。コツ1：お弁当グッズは「絶対的スタメン」をひとまとめにわが家は私たち夫